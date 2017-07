Die Deutsche Bahn will mehr Kameras, um Anschläge zu verhindern. Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof stellten die Datenschützer jedoch Verstöße fest. Daraufhin wurden die ursprünglich 215 Kameras auf 82 reduziert. Die abgebauten Geräte hätten zum Beispiel Restaurantbereiche oder Aufenthaltsbereiche von Mitarbeitern erfasst, so Smoltczyk. "Auch durch die verbliebenen Kameras ist der Schutz der Bahnanlagen ausreichend gewährleistet."