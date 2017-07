rbb|24: Am Oster-Friedensmarsch in Berlin nahmen im vergangenen Jahr knapp 1.500 Menschen teil. Rechnen Sie in diesem Jahr mit einer höheren Beteiligung – schließlich dürfte der US-Militärschlag gegen Syrien viele Menschen beunruhigen?

Es gab vielleicht vorübergehend eine gewisse Offenheit, weil man die Friedensbewegung von rechts noch nicht gut einschätzen konnte und nicht eindeutig als rechts erkennen konnte. Als das immer deutlicher wurde, haben sich die herkömmlichen Gruppierungen von diesen rechten Annäherungen abgesetzt. Diese Annäherungen von rechts an soziale Bewegungen gibt es auch in anderen Feldern, etwa bei TTIP, wo man im Rahmen einer "Querfront"-Strategie von rechts aus meint, man hätte gemeinsame Ziele und müsse gemeinsam auf die Straße gehen. Inzwischen grenzen sich die linken Friedensgruppen aber sehr scharf davon ab.

Seit 35 Jahren organisiert Laura Wimmersperg den Berliner Ostermarsch - auch am Samstag will sie wieder auf die Straße gehen. Die Kriege in Syrien und der Ukraine bringen ihrem überalterten Bündnis kaum Zulauf, aber ein Problem: Verschwörungstheoretiker und Rechte versuchen die Bewegung zu unterwandern. Von Robin Avram

Aus der Mahnwachen-Bewegung ging im Jahr 2015 die "Friedenbewegung bundesweite Koordination" hervor. Diese Gruppe demonstrierte zuletzt mehrmals in Berlin mit Flaggen mit weißer Friedenstaube, die Forderungen klingen ähnlich wie bei klassischen Friedensdemos – aber sie sollen durchsetzt sein von Pediga-Sympathisanten und Reichsbürgern. Erwarten Sie dieses Spektrum auch am Ostersonntag in Berlin auf der Straße?

Wenn da jetzt nur Russland da ins Visier genommen wird als der Unterlegene, finde ich das ein bisschen eigenartig, das würde ich persönlich so nicht unterschreiben. Es überrascht mich auch, dass da nicht dagegen gehalten wurde von den Unterzeichnern dieses Aufrufs. Warum das so ist, kann ich allerdings nicht beurteilen, dazu stecke ich zu wenig drin.

Die "Pulse of Europe"-Demonstrationen sind ja im Gegensatz zu den Ostermärschen sehr erfolgreich, in Berlin zuletzt beteiligten sich alleine 5.000 Menschen. Die Organisatoren lehnen eine Kooperation mit der Friedensbewegung ab, in Berlin pausiert die Pulse of Europe-Demo, während der Ostermarsch stattfindet. Können Sie das verstehen?

Speziell wenn man den Friedenswinter im Auge hat, kann ich das verstehen. Die Pulse of Europe-Organisatoren wollen nicht im Entferntesten in den Verdacht kommen, von rechts oder links außen unterwandert oder gesteuert zu werden. Das hängt auch mit der Ausrichtung von "Pulse of Europe" zusammen, die sich als neutral und parteipolitisch unabhängig bezeichnen. Diese Linie werden die Organisatoren aber nicht durchhalten können, wenn sie spezifischere Forderungen erheben als ein schlichtes "Wir sind für Europa".

Was können die Organisatoren der Oster-Friedensdemos tun, um wieder glaubwürdig zu werden nach der Friedenswinter-Kooperation?

Die einzige Möglichkeit ist, nochmal Klartext zu sprechen und zu sagen, bestimmte Dinge wollen wir nicht. Vor allem operieren wir nicht mit zweierlei Maßstäben. Ich habe das selber erlebt bei der Anti-Atomkraftbewegung. Die Leute, die aus der DDR kamen oder DKP-nah waren, sagten: Atomkraftwerke im Sozialismus sind gut, denn da herrscht ja nicht das Gewinnprinzip, aber im Westen kann die Atomkraft keinen hohen Rang genießen.

Das geht nicht, und da sehe ich eine Parallele zur Friedensbewegung. Das betrifft die Position: Russland sei eigentlich eine Friedensmacht und betreibe Deeskalation - die Strategie der Eskalation werde allein vom Westen betrieben. Wenn man diese Linie verfolgt, ist man nicht glaubwürdig - zumindest aus Basis der bisherigen Philosophie der etablierten Friedensbewegung.

Das Interview führte rbb|24-Redakteur Robin Avram