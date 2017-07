Video: Abendschau | 07.04.2017 | Agnes Taegener | Bild: imago stock&people

Gerichtsentscheid zu Zweckentfremdung - Lompscher hält am Kurs gegen Ferienwohnungen fest

07.04.17 | 15:59 Uhr

Nach dem OVG-Entscheid zum Zweckentfremdungsverbot sieht der Senat keinen Grund, seine Politik gegen kurzzeitige Vermietung von Wohnungen an Touristen grundsätzlich zu ändern. Senatorin Lompscher sieht den Ball jetzt beim Bundesverfassungsgericht.



Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) zum Verbot von Ferienwohnungen in Berlin sieht der Berliner Senat keinen Anlass, seine grundsätzliche Politik in diesem Bereich zu verändern. "Vor dem Hintergrund der angespannten Wohnungsmarktsituation bleibt es weiter wichtig zu verhindern, dass den Berlinerinnen und Berlinern dringend benötigter Wohnraum verloren geht", teilte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Freitag mit.

Nicht betroffene Verfahren werden fortgesetzt

Da das Gericht das Gesetz in seinen übrigen Teilen bestätigt habe, bestehe keine Veranlassung zu einer Aussetzung derjenigen Verfahren, die von der jetzt anstehenden verfassungsrechtlichen Überprüfung überhaupt nicht betroffen seien. Sowohl die "Wohnraum-Mangellage" als auch die Rechtmäßigkeit eines Zweckentfremdungsverbots" seien vom Gericht bestätigt worden, sagte Lompscher am Freitag dem rbb. Nur Wohnungen, die bereits vor 2014 als Ferienwohnungen betrieben worden sind, seien von der OVG-Entscheidung betroffen. Das sehe der Senat als Erfolg. Man werde nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. Im Übrigen liege der Ball nun beim Bundesverfassungsgericht, sagte Lompscher.



OVG mahnt fehlenden Bestandsschutz an

Am Donnerstag hatte das OVG Berlin-Brandenburg das Gesetz für teilweise verfassungswidrig erklärt und 41 Berufungsverfahren ausgesetzt. Das Gericht bemängelte konkret, dass das am 1. Mai 2014 in Kraft getretene Gesetz keinen Bestandsschutz vorsah, sondern auch eine bereits begonnene Vermietung von Räumen als Ferienwohnung untersagte. Geklagt hatten vier Anbieter von Wohnungen, die schon vor dem Verbot als Ferienwohnungen genutzt wurden. Die Kläger sind der Meinung, dass das Zweckentfremdungsverbot sie in ihrem Gewerbe erheblich einschränkt. Das OVG folgte dieser Argumentation und urteilte: Der fehlende Bestandsschutz greife unverhältnismäßig in die Grundrechte der Eigentümer und Vermieter ein. Das OVG entschied jedoch nicht selbst zu dieser Frage, sondern setzte die Klagen aus und überwies sie zur Klärung an das Bundesverfassungsgericht. Um wie viele Wohnungen es sich handelt, wollte Lompscher dem rbb nicht sagen. Den Zahlen zufolge, die der Senat dazu zuletzt veröffentlicht hatte, dürfte es um zweieinhalb- bis viereinhalbtausend Wohnungen gehen.



CDU fordert Anpassungen

Überarbeitet werden soll das Zweckentfremdungsgesetz ohnehin. "Wir hatten im Koalitionsvertrag sowieso vereinbart, dass wir das Gesetz evaluieren und verbessern werden", sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus, Katrin Schmidberger, am Freitag dem rbb-Inforadio. Die CDU, die das Gesetz im Jahr 2014 mit auf den Weg gebracht hatte, spricht sich für Änderungen am Gesetz aus. Christian Gräff, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, erklärte recht allgemein, es sei angebracht, mit den gewerblichen Vermietern in einen Dialog zu treten und zu überlegen, wie eine Ausgestaltung des Gesetzes gefunden werden kann, die den Interessen aller Beteiligten gerecht werde. Zum Thema Bestandsschutz äußerte sich Gräff jedoch nicht.

Allein in Mitte 1.500 Ferienwohnungen betroffen

Der Bürgermeister des Bezirks Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), räumte bereits ein: Sollte das Bundesverfassungsgericht die Rückwirkungsklausel kippen, wären in Mitte rund 1.500 Ferienwohnungen vom Verbot ausgenommen. Das sagte von Dassel dem Tagesspiegel. Die Betreiber dieser Wohnungen hätten sich wie im Gesetz vorgesehen nach Inkrafttreten des Verbots beim Bezirk gemeldet. Insgesamt wurden seit Inkrafttreten des Gesetzes in ganz Berlin rund 2.600 Ferienwohnungen wieder in reguläre Mietwohnungen umgewandelt. Hunderte Verfahren sind jedoch noch anhängig - in all jenen Fällen, in denen die Kläger einen Bestandsschutz geltend machen können, dürften die Bezirke nun vor Gericht schlechte Karten haben.

Mittes Bürgermeister von Dassel machte eine andere Rechnung auf: Das OVG habe es schließlich ausdrücklich erlaubt, künftige Zweckentfremdungen zu verhindern. "Wir verlieren 1.500 Wohnungen, können aber weitere 10.000 verhindern." Sendung: Inforadio, 07.04.2017, 15:40 Uhr