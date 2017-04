Audio: Inforadio | 27.04.2017 | Aurelie Winkler

Imam-Ausbildung an der HU Berlin - "DITIB sieht diese Imame als Konkurrenz"

30.04.17 | 11:59 Uhr

Ab 2018 werden an der Berliner Humboldt-Universität islamische Theologen ausgebildet. Als Imame und Islamlehrer sollen sie in der Stadt wirken. Doch ihre Job-Perspektiven sind noch ungewiss. Von Aurelie Winker

Islamische Theologie - da denken viele zuerst an den Beruf des Imams. Generell gibt es auch Bedarf in Deutschland, sagt Mouhanad Khorchide. Er leitet das Institut für Islamische Theologie in Münster. Im Moment fehle es allerdings unter anderem an der Offenheit in den Gemeinden: "Der Islamrat bildet seine Imame selbst aus. DITIB bezieht seine Imame aus der Türkei. Atib, Teil des Zentralrats der Muslime, bezieht seine Imame ebenfalls aus der Türkei. Und sie sehen in dem Angebot durch die deutschen Fakultäten doch eine gewisse Konkurrenz für ihre etablierten Strukturen", sagt Khorchide. Mit anderen Worten: die Gemeinden haben nicht unbedingt auf Imame von der Uni gewartet.

Moscheen haben oft kein Geld, um ausgebildete Imame selbst zu bezahlen

Lydia Nofal ist die stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Muslime für Berlin. Sie zeigt sich offen für Imame von deutschen Hochschulen, sieht aber ein anderes Problem - die Finanzierung. "Wenn wir Imame haben, die an einer deutschen Hochschule ausgebildet wurden, haben die Moscheen normalerweise gar nicht das Geld, um sie so zu bezahlen, wie das in Deutschland ausgebildete Akademiker erwarten." Außerdem ist das Studium bislang gar nicht gezielt auf die Arbeit als Imam ausgelegt. Aber was wird dann aus den Studenten? Emre Sahin ist 28 und hat islamische Theologie in Tübingen studiert. Seine Eltern kommen aus der Türkei, wie viele seiner Kommilitonen hat er eine hohe Motivation, sich sozial und gesellschaftlich zu engagieren. Schon während des Studiums hat er begonnen, als Seelsorger zu arbeiten in einem Krankenhaus in Tübingen und in der Gefängnisseelsorge in der der JVA Rottenburg. Dort wird er sehr gebraucht, erzählt er. "Es gab Leute, die geweint haben, weil sie kein Halal-Essen bekommen haben. Sie vertrauen mit, weil ich als Seelsorger von außen komme, ihre Sprache spreche, ihre Religion und das Umfeld kenne, in dem sie aufgewachsen sind."



Arbeitsfeld: De-Radikalisierung von Jugendlichen

Der finanzielle Schönheitsfehler: Beide Seelsorge-Jobs macht Emre mehr oder weniger ehrenamtlich. Christliche Seelsorge wird von den Kirchen bezahlt. Die muslimischen Verbände haben nicht dieselben Mittel. Seinen Hauptjob hat Emre beim "Violence Prevention Network" in Stuttgart - einem Netzwerk für Extremismusprävention und De-Radikalisierung. Hier hilft ihm sein Studium sehr, denn Theologie sei immer ein Thema bei den Jugendlichen: "Wir versuchen ihnen zu zeigen: Schau mal, die islamische Geschichte gibt es seit 1400 Jahren, es waren tausende, hunderttausende von Gelehrten da und jeder hatte eine eigene Meinung. Vielen, vor allem Neukonvertiten ist das nicht klar. Sie denken, es gibt nur die eine Meinung, nur das eine Buch." Es geht also darum, alternative Deutungen des Islams aufzuzeigen. Von den betroffenen Familien bekommt Emre für seine Arbeit viel positives Feedback. Allerdings sind Stellen in der Prävention oder auch in der Flüchtlingshilfe oft zeitlich begrenzt oder an Projekt-Gelder gebunden.

In Berlin ist Islamunterricht kein ordentliches Schulfach

Die sicherste Bank ist daher für viele Studierende der Islamische Thelogie eine andere, sagt Mouhanad Khorchide aus Münster. "Der Großteil ist daran interessiert, an den Schulen zu arbeiten, als Lehrerin oder Lehrer, weil man dort schnell verbeamtet wird."

An allen bereits bestehenden fünf Zentren für Islamische Theologie wird deshalb inzwischen ein Lehramtsstudiengang angeboten. Die Zahlen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zeigen: Über ein Drittel der Studenten ist für den Fachbereich Lehramt eingeschrieben.



Das Problem: In Berlin ist islamischer Religionsunterricht kein ordentliches Schulfach, das man in der Sekundarstufe unterrichten kann. Es gibt zwar islamischen Religionsunterricht, aber nur an einigen Grundschulen, organisiert von der Islamischen Föderation. Die Frage bleibt also: Produziert die Humboldt-Universität ab 2018 Absolventen für einen ausreichend großen und zahlungskräftigen Arbeitsmarkt?