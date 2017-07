Bei der türkischen Präsidentschaftswahl im Jahr 2015 sind von etwa 1,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland rund 575.000 zur Wahl gegangen, also etwa 40 Prozent. 60 Prozent von ihnen haben damals die AKP gewählt. Bei einer ähnlich niedrigen Wahlbeteiligung könnte auch das Referendum in Deutschland mehrheitlich bejaht werden. Dabei geht man davon aus, dass es eine Mehrheit von andersdenkenden oder auch völlig apolitischen türkischstämmigen Menschen in Deutschland gibt.