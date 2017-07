Video: Abendschau | 24.04.2017 | Norbert Siegmund

Kriminalstatistik der Polizei für 2016 - Weniger Einbrüche, mehr Gewalttaten

24.04.17 | 21:19 Uhr

Laut Kriminalstatistik hat es im vergangenen Jahr 2016 deutlich mehr Gewaltdelikte in Deutschland gegeben. Dieser Trend gilt auch für Berlin und Brandenburg - allerdings mit Abweichungen.



Die Gewalt in Deutschland nimmt deutlich zu, während die Zahl der Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr gesunken ist. Zu diesem Ergebnis kommt die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Montag in Berlin vorgestellt hat. Diese beiden bundesweiten Trends zeigen sich auch in Berlin und Brandenburg. Bei den Wohnungseinbrüchen entwickelten sich die Zahlen wie folgt: In Berlin gab es 11.507 Einbrüche ( - 4 Prozent )

) In Brandenburg waren es 4.180 Einbrüche (- 7,3 Prozent) Im Bundesdurchschnitt sank die Zahl der Wohnungseinbrüche allerdings noch stärker, und zwar um 9,5 Prozent. Der Rückgang könnte damit zu tun haben, dass mehr Menschen ihr Haus oder ihre Wohnung gegen Einbrüche schützen lassen.



Überdurchschnittliche Zuwächse gab es bundesweit dagegen im Bereich der Gewaltkriminalität, so bei Mord und Totschlag (+ 14,3 Prozent) sowie bei Körperverletzungen (+9,9 Prozent).



Für die Region sehen die Zahlen hier wie folgt aus: In Berlin gab es 42.847 Körperverletzungen (+ 5,1 Prozent ) und 92 Fälle von Mord und Totschlag (-21,7 Prozent)

) und 92 Fälle von Mord und Totschlag In Brandenburg wurden 6.163 Körperverletzungen gemeldet (+12,7 Prozent) und 45 Fälle von Mord und Totschlag (- 48,8 Prozent) Auffällig ist hierbei, dass die Körperverletzungen stark zugenommen haben, die besonders schweren Delikte Mord und Totschlag in der Region aber gegen den Bundestrend zurückgingen.

Schlecht schneidet Berlin insbesondere bei der Aufklärungsquote ab. In keinem anderen Bundesland werden prozentual weniger Straftaten aufgeklärt als in der Hauptstadt. Das könnte damit zusammenhängen, dass in Berlin besonders viele Taschen-Diebstähle verübt werden - bei dieser Deliktart ist die Aufklärungsquote sehr niedrig. Auch in Brandenburg liegt die Aufklärungsquote unter dem Bundesdurchschnitt.



Kriminalität von Flüchtlingen hat zugenommen

Massiv zugenommen hat auch die Zahl der Nicht-Deutschen, die einer Straftat verdächtigt wurden. Demnach wurden 174.483 Asylbewerber, Geduldete oder illegale Flüchtlinge als Tatverdächtige registriert, 52,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Gesonderte Zahlen für Berlin und Brandenburg weist die Statistik hierzu nicht aus. Insgesamt lässt sich feststellen: Der Großteil der Gewaltkriminalität, die von tatverdächtigen Zuwanderern ausging, traf andere Zuwanderer. In Baden-Württemberg beispielsweise waren fast 90 Prozent der Opfer selbst Flüchtlinge. Und: die überwiegende Mehrzahl der Körperverletzungen wurde nachweislich in Sammelunterkünften begangen.



De Maizière sprach von einer unerfreulichen Entwicklung, die aber durch einige Sonderfaktoren zu erklären sei. So seien unter den Flüchtlingen vier Mal so viele junge Männer - in dieser Gruppe sei auch bei Deutschen eine deutlich höhere Kriminalitätsrate festzustellen. Der Minister wies zudem auf die beengten Wohnverhältnisse in den Sammelunterkünften für Flüchtlinge hin. Zudem gingen viele Taten auf intensive Mehrfachtäter zurück - das Gros der Asylbewerber hingegen sei unbescholten. "Wer hier schwere Straftaten verübt, hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Aber wir lassen es auch nicht zu, dass alle bei uns lebenden Flüchtlinge pauschal unter Verdacht gestellt werden. Die allermeisten von ihnen leben mit uns, mit unseren Werten und Regeln eines friedlichen und demokratischen Zusammenlebens", so der Innenminister.

Kandt: "Wir haben uns verbessert"

Der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt wies auf die im vergangenen Monat vorgestellte Berliner Kriminalitätsstatistik 2016 hin. Diese hatte einen leichten Rückgang der Straftaten bei steigender Einwohnerzahl festgestellt. "Wir haben uns verbessert - nur haben sich andere offenbar noch mehr verbessert", sagte Kandt dem rbb mit Blick auf die bundesweite Kriminalstatistik. "Wir haben eine steigende Zahl von Touristen in der Stadt - also viel mehr Menschen, als gemeldet sind. Aus diesen Rahmenbedingungen heraus haben wir uns nach wie vor verbessert." Burkhard Kieker vom Tourismusverband "Visit Berlin" sagte dem rbb, dass von den Gästen Berlins kein Gefühl der Unsicherheit wiedergespiegelt werde. "Ich glaube, hier wird viel Wind um eine Zahl gemacht. Man darf nicht vergessen, dass Berlin wächst - und auch damit hat das zu tun."

FDP und AfD fordern Dunkelfeldstudie zu nicht angezeigten Straftaten

Der rechtspolitische Sprecher der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus, Holger Krestel, forderte eine "Dunkelfeldstudie" zur Kriminalität. Gerade in Berlin könne man beobachten, "dass zum Beispiel kleinere Straftaten gar nicht mehr von den Betroffenen angezeigt werden", sagte er einer Mitteilung zufolge. Eine solche Studie lehne der Berliner Senat ab. "Sowohl Bundesregierung als auch der Berliner Senat wären gut beraten, sich bei diesem Thema nicht weiter zurückzulehnen. Jedem Bürger dieser Stadt kann ich nur raten, Verbrechen tatsächlich zur Anzeige zu bringen", sagte Krestel weiter. Auch die Berliner AfD erneuterte ihre Forderung nach einer Dunkelfeldstudie. Der innenpolitischer Sprecher der Fraktion, Karsten Woldeit, forderte zudem, dass das "Sicherheitspaket, mit dem die Ausstattung der Polizei verbessert werden sollte", "endlich vollständig umgesetzt" werde. "Wer dreistellige Millionenbeträge in einem absehbar defizitären Stadtwerk versenkt und zweistellige Millionenbeträge für Radwege ausgibt, aber an der Polizei spart, darf sich nicht wundern, wenn die Kriminalität explodiert." Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, sagte: "Um die Kriminalitätsaufklärung nachhaltig zu verbessern, braucht die Polizei weitere Ermittlungsbefugnisse, die Rot-Rot-Grün bislang vehement verhindert hat. Dazu gehöre auch die Videoüberwachung an "kriminalitätsbelasteten Orten".