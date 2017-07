klaus Samstag, 08.04.2017 | 00:29 Uhr

Und ich fordere Rechtschreibung in der Öffentlichkeit! Das obige Schild kann heißen : In diesem Bereich wird das Video überwacht. Oder dieser Bereich wird ein Video. Oder auch dieser Bereich wird videoüberwacht. Nur so wie es abgedruckt ist klingt es absolut falsch.



Manch mal be kommt man den Ein Druck dass heran wachs ende zu nehmend wen iger mit Recht Schrei Bung am Hut haben.