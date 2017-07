Auf vielen anderen Hauptstraßen in der Innenstadt drohten aber erhebliche Konfliktpotenziale, "da für viele Anwohner schon jetzt Parkplätze sehr rar sind", so Becker.

"Ich kann nicht nachvollziehen, wie Herr Strößenreuther zu dieser Einschätzung kommt", sagte ADAC-Mann Becker. Auf dreispurigen Straßen sei es zwar möglich, eine Autospur zur Radspur umzugestalten und so den Verlust von Parkplätzen zu vermeiden. Der Senat hat angekündigt, diese Variante in einem Modellprojekt an der Frankfurter Allee zu testen.

Wie viele Stellplätze durch die geplanten Radwege an Hauptstraßen wegfallen, sei noch nicht ermittelt worden, hatte Günther bei der Debatte gesagt. Der Initiator des Volksentscheids, Heinrich Strößenreuther, schätzte, dass an drei Viertel der 1600 Kilometer langen Hauptstraßen keine Stellplätze wegfallen.

Verkehrssenatorin Günther ahnt wohl, dass hier noch viel Ärger auf sie zukommen könnte – und hat sich bei der Formulierung der Radgesetz-Eckpunkte ein Hintertürchen offen gelassen. Die geschützten Radwege sollen an Hauptstraßen eingerichtet werden, "sofern dies nicht zu Problemen führt."

Der ADAC will nun im weiteren Gesetzesverfahren eine Einzelfallprüfung für jede neue Radspur, in der untersucht wird, was für Auswirkungen ein Verlust von Parkplätzen für die Anwohner habe. "Wir werden das sehr genau beobachten und uns dort einbringen", so Becker.

Ein konkreter Gesetzesentwurf des Radgesetzes soll im vierten Quartal 2017 vorliegen.