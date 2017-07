klartext Donnerstag, 20.04.2017 | 12:03 Uhr

@Sebastian T.

Sehen Sie sich dazu berufen, zu entscheiden womit unserem Land am Besten gedient wäre?

Na dann ist ja wohl alles weitere gesagt. Ansonsten sollte man Parteien es überlassen, ihre internen Entscheidungen zu treffen und dem Wähler als Ganzes, wem er das Vertrauen zum Dienst am Lande ausspricht.



Zum Thema selbst denke ich, dass diese Entscheidung zum Rückzug Petrys für die Partei zum Gewinn wird. Damit hat sich der Meinungspluralismus in der Partei bestätigt, etwas was zu ihrem Identitätsmerkmal gehört und in den etablierten Parteien so gut wie nicht zu finden ist. Die AfD wird vermutlich dadurch wieder zulegen in der Wählergunst.