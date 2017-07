Andreas Kalbitz ist Gauland-Nachfolger in Brandenburg

AfD-Landesparteitag in Frankfurt (Oder)

Die brandenburgische AfD hat Andreas Kalbitz zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Alexander Gauland trat beim Parteitag in Frankfurt (Oder) nicht mehr an, weil er im Herbst für den Bundestag kandidiert. Allerdings wird der 76-Jährige nicht Spitzenkandidat.

Die Brandenburger AfD hat Andreas Kalbitz zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der 44-jährige Verlagskaufmann wurde auf dem Landesparteitag in Frankfurt (Oder) mit 156 von 201 gültigen Stimmen zum Nachfolger von Alexander Gauland gewählt. Sein Gegenkandidat, der Landtagsabgeordnete Sven Schröder, kam auf 43 Stimmen. Kalbitz wird dem rechtsnationalen Flügel der AfD zugeordnet. Er sagte, es werde keinen Rechtsruck in der AfD Brandenburg geben. Die AfD wolle sich als "neue soziale Heimatpartei und als neue Volkspartei behaupten".

Gauland, der die Partei seit Februar 2014 führte, trat nicht mehr zur Wahl an, weil er für den Bundestag kandidiert. Eine Kampfkandidatur gegen Parteichefin Frauke Petry wird es allerdings nicht geben. Gauland sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": "Ich kandidiere nicht gegen sie. Ich unternehme nichts, was die Partei spaltet." Petry wolle als alleinige Spitzenkandidatin in die Wahl ziehen. "Ich habe ihr die Hand ausgestreckt. Sie hat sie ausgeschlagen", sagte Gauland.