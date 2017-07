Video: Abendschau | 05.04.2017 | O. Sundermeyer, A. Taegner | Bild: rbb

Senator will Staatsanwalt im Wahlkampf genau im Blick behalten - Viele Staatsdiener sympathisieren mit der AfD

04.04.17 | 14:28 Uhr

Die AfD hat eine besondere Anziehungskraft auf Staatsdiener. Oberstaatsanwalt Roman Reusch in Berlin und Richterin Birgit Malsack-Winkemann wollen für die Partei sogar in den Bundestag. Für die Polizeiführung in einigen Behörden ist die AfD zu einem internen Problem geworden. Von Olaf Sundermeyer und Agnes Taegener

Roman Reusch ist ein hoch gewachsener Mann, dessen Schaffenskraft auch zwei Jahre vor Eintritt des Pensionsalters als Beamter noch nicht erloschen ist. Zumindest in seinem politischen Leben hat der Leitende Oberstaatsanwalt noch viel vor. Von Berufs wegen führt er die Abteilung "Auslieferung ausländischer Straftäter" bei der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin. Aber damit wird es vorbei sein, wenn er nach der Bundestagswahl im September im Deutschen Bundestag sitzt. Sein Ziel ist der Innenausschuss.

Der Berliner Generalstaatsanwalt Roman Reusch

"Auf dem besten Weg in die islamische Republik"

Für ihn ist es ein wahrscheinliches Szenario; schließlich kandidiert er hinter Parteivize Alexander Gauland auf Listenplatz 2 der AfD in Brandenburg. Das ist eine sichere Nummer, die ihm von der Basis nach einer fremdenfeindlichen Bewerbungsrede auf einem Parteitag Ende Januar zugestanden wurde. Ein Mitschnitt der Rede von Roman Reusch liegt dem rbb vor: "Wenn die Blockparteien so weitermachen können wie bisher, dann hat unser Land in 20 Jahren fertig, wir wären wirtschaftlich ruiniert, von einer nicht-deutschen Mehrheit besiedelt und auf dem besten Weg in die islamische Republik", behauptete der Kandidat. "Um das zu verhindern sind wir alle in die AfD gegangen, und das will auch ich verhindern", kündigte Reusch in seiner Bewerbung schließlich an, in der er in besonderem Maße seine Erfahrung als Staatsanwalt in Berlin hervorhob.

Chef der Intensivtäter-Abteilung der Staatsanwaltschaft

Seine Expertise hat er bereits in das Grundsatzprogramm der AfD eingebracht: An dem Kapitel über "innere Sicherheit" hat er nach eigenen Angaben mitgeschrieben. Darauf ist er besonders stolz. Einige Jahre lang leitete Reusch die Intensivtäter-Abteilung der Berliner Staatsanwaltschaft. Bis er schließlich 2008 zur Generalstaatsanwaltschaft versetzt wurde. Zuvor war er durch öffentliche Äußerungen zu Ausweisungen von Kriminellen mit Migrationshintergrund aufgefallen. Das mediale Echo darauf löste eine heftige Kontroverse in der Berliner Justiz aus. Sein damaliger Vorgesetzter hatte ihm Auftritte in den ARD-Talkshows von Anne Will und bei "Hart aber fair" untersagt.

Viele Polizisten hätten eine Faust in der Tasche

Anschließend wurde es ruhig um Staatsanwalt Reusch, der gleich im Gründungsjahr der AfD, 2013, in die Partei eintrat, wie er im Gespräch mit dem rbb erzählt: "Was mich am meisten umgetrieben hat, sind Gespräche mit Polizeibeamten gewesen. Da war die schlichte Verzweiflung spürbar, dass wir eine politische Klasse haben, die sich herzlich wenig um den Zustand der inneren Sicherheit schert." Reusch spricht in diesem Zusammenhang von "ideologischen Vorgaben". Er persönlich kenne zahlreiche Polizeibeamte, die sich aus demselben Motiv zur AfD hingezogen fühlten. "Ich weiß zuverlässig, dass da viele die Faust in der Tasche haben, aber sie machen sie halt nicht auf."

Bundespolizist Wilko Möller leitet den AfD-Stadtverband in Frankfurt (Oder)

Zum Schutz im Kanzleramt eingesetzt

Für die Polizeiführung einiger Behörden ist die AfD deshalb längst zu einem internen Problem geworden, über das eine öffentliche Auseinandersetzung kaum möglich ist, solange sich die politisch aktiven Staatsdiener an das für sie geltende Dienstrecht halten. Auch der AfD-Stadtverband in Frankfurt (Oder) wird von einem Staatsdiener, dem Bundespolizisten Wilko Möller geleitet. Bis vor einiger Zeit war er noch zum Schutz der Bundesregierung im Kanzleramt eingesetzt, stellte aber schließlich selbst ein Versetzungsersuchen für die Verwendung in der Grenzstadt.

Beamte sind an das Mäßigungsgebot gebunden

Unterdessen sind alle Beamten grundsätzlich an das Mäßigungsgebot gebunden, wie Claudia Odenbreit berichtet. Sie ist Vorsitzende des Richterbundes in Brandenburg, der gleichermaßen den Verein der Staatsanwälte repräsentiert. Für ihre Berufsgruppe gilt dieses Gebot ganz besonders. "Wenn sich Richter oder Staatsanwälte politisch betätigen, müssen sie eine bestimmte Art der Zurückhaltung an den Tag legen. Denn sie dürfen nicht in die eine oder andere Richtung etwas sagen, das dem Bürger das Gefühl vermittelt, dass sie vor dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft nicht mehr objektiv oder sachlich beurteilt werden." Das gleiche gilt für Polizisten im Umgang mit allen Bürgern.

Gideon Botsch vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der Universität Potsdam

Botsch: AfD hat Radikalisierung durchlaufen

Mit seiner offenkundig fremdenfeindlichen Rede vor den Parteitagsdelegierten stellt Roman Reusch dieses Gebot auf eine harte Probe. Für den Politikwissenschaftler und AfD-Fachmann Gideon Botsch vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der Universität Potsdam ist diese Rede ein weiterer Ausdruck der Radikalisierung, die die AfD zuletzt durchlaufen ist: "Es besteht schon die begründete Sorge, dass er als Staatsanwalt mit gleichem Maß misst. Wer solche Aussagen öffentlich tätigt, der macht sich natürlich auch angreifbar damit gegen Befangenheitsvorbehalte", so der Wissenschaftler.

Justizsenator Dirk Behrend befürchtet einiges im Wahlkampf der AfD

Dienstbehörde wird das auszuwerten haben

Und der Dienstherr von Staatsanwalt Reusch, der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), stutzt merklich, als er die radikale Aussage von AfD-Kandidat Reusch auf dem Parteitag zum ersten Mal hört. "Das ist von Reusch?", fragte Behrendt sichtlich bewegt, um nach einer Pause sachlich fortzufahren. "Das geht schon in eine Richtung, die ja einiges zu befürchten lässt für den Wahlkampf. Von daher werden die Medien zu tun bekommen, es im Blick zu behalten. Und wir als Dienstbehörde werden das dann auch auszuwerten haben."

Keinen Marktplatz bespaßen

Auf Nachfrage gibt dieser sich unbeeindruckt, gleichwohl er sich seiner besonderen Situation bewusst ist: "Ich muss bei meinen Äußerungen immer sehr aufpassen, was ich sage und kann auch nicht allzu sehr aus der Position meines Berufs argumentieren. Das heißt, meine Möglichkeiten, im Wahlkampf aufzutreten, sind begrenzt. Ich werde mit Sicherheit keinen Marktplatz bespaßen", sagt Reusch und lacht laut auf.

Birgit Malsack-Winkemann ist Richterin am Landgericht Charlottenburg

Richterin ist auf Listenplatz 4 gewählt worden

Zu keiner Äußerung dagegen kann sich Birgit Malsack-Winkemann bislang entschließen: Die Richterin am Landgericht in Charlottenburg lehnte jede Stellungnahme gegenüber dem rbb ab. Für ein Interview steht sie nicht zur Verfügung. Obwohl sie auf einem Parteitag der AfD im vergangenen Monat auf Platz 4 der Landesliste für die Bundestagswahl gewählt worden ist. Auch für sie gilt das Mäßigungsgebot, denn auch sie ist ihrem Dienstherrn, dem Justizsenator, verpflichtet. Was sich die Richterin und der Staatsanwalt politisch wirklich wünschen, erfahren ihre Wähler wohl erst nach der Bundestagswahl. So kündigt es zumindest Roman Reusch an: "Ich kann nicht in meiner Funktion rumrennen und rumsauen, sagen wir mal auf Deutsch. Das kann ich dann machen, wenn ich in der Bütt im Bundestag stehe."