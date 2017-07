Norberto Lowin Berlin Samstag, 08.04.2017 | 22:13 Uhr

Am 16. Dezember 2017 besuchte der ARD-Journalist Constantin Schreiber die Moschee und berichtet in seinem neuen Buch „Inside Islam“, wie die Gläubigen dazu aufgerufen wurden, sich nur mit „rechtschaffenen Brüdern“, also Muslimen, zu befreunden. Am Mittwoch bestätigte der Verfassungsschutz gegenüber dem RBB, dass die Predigten in der Al-Farouk-Moschee „nicht integrationsfördernd“ seien.



Die Ministerin Münch ist auch für Religionsangelegenheiten zuständig. Mit dem Islam in Deutschland scheint sie sich noch nicht viel befasst zu haben.



Sonst hätte sie gewusst, dass es Moscheevereine gibt, die an einem brüderlichen Miteinander gar nicht interessiert sind.