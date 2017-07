Angesichts zunehmender Judenfeindlichkeit in Deutschland wird der Ruf nach einem Antisemitismus-Beauftragten des Bundes lauter. Andreas Nachama, Mitglied im unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus der Bundesregierung, unterstützte am Dienstag im rbb-Inforadio diese Forderung.

Es sei besser, wenn Antworten aus der zivilen Gesellschaft und aus der Politik gegeben würden, statt immer nur vom Zentralrat der Juden. "Antisemitismus ist eine Angelegenheit, die die ganze Gesellschaft betrifft", betonte der ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Berlins und amtierende Direktor der Berliner Topographie des Terrors. "Deshalb muss die Gesellschaft eine Person haben, die als Ansprechpartner für Opfer wirkt", so Nachama. In dieser Funktion könne er zum Beispiel auch Strategien für Lehrer, Erzieher oder Sozialarbeiter entwickeln.

Erst vor wenigen Wochen hat es in einer Berliner Schule einen antisemitischen Zwischenfall gegeben. An der Friedenauer Gemeinschaftsschule in Schöneberg war ein 14-jähriger jüdischer Schüler wegen seiner Religion beleidigt und angegriffen worden, woraufhin ihn seine Eltern von der Schule nahmen.