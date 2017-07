Sebastian T. Berlin Dienstag, 11.04.2017 | 10:38 Uhr

Ganz gefährliche Entwicklung. Einmal für die Motivation der Beamten, aber auch für die Berliner, denen die Polizei in Großlagen nicht optimal helfen kann. Es geht ja nicht nur um ein paar Schutzwesten, das wäre ja noch in den Griff zu kriegen. Aber es fehlen auch gepanzerte Sonderfahrzeuge. Die Berliner Polizei müsste dringend mehrere Survivor-R von Rheinmetall anschaffen, aber das sind dann deutlich andere Preislagen als für die Westen.



Wenn es mal zu größeren Bedrohungslagen kommt, kann man den Beamten eigentlich nur raten, sich mit ihren Tourans und Zafiras so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen. Mal zum Vergleich: In Luxemburg hat ein großer Teil der gewöhnlichen Streifenwagen immerhin eine B4-Panzerung.