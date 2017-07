Bild: dpa/Tim Brakemeier

Mutmaßlicher Terroranschlag in Stockholm - Berlin und Brandenburg sprechen Schweden ihr Beileid aus

08.04.17 | 09:36 Uhr

Der mutmaßliche Anschlag in Stockholm hat in weiten Teilen der Welt Trauer und Entsetzen ausgelöst, so auch in Berlin und Potsdam. Laut schwedischer Polizei wurden mindestens vier Menschen getötet, 15 weitere verletzt. Am Abend wurde ein Verdächtiger festgenommen.



Auch in Berlin hat der mutmaßliche Terroranschlag von Stockholm zu Trauer und Entsetzen geführt. Berlin sei "erschüttert über diesen Anschlag", teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller in einer ersten Reaktion mit. Nicht lange nach den tragischen Ereignissen vom Breitscheidplatz sei mit den gleichen Waffen und Mitteln wieder ein abscheuliches Verbrechen verübt worden, schrieb der SPD-Politiker in einer offiziellen Mitteilung.

Berlin Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD)

Regierender Bürgermeister spricht von "blinder Gewalt"

Zwar seien die Hintergründe des Anschlags noch nicht genau bekannt. Dennoch sei wenige Tage nach den schrecklichen Ereignissen von St. Petersburg "wieder Leid über die Welt gekommen", schrieb Müller. "Blinde Gewalt" habe "Menschenleben geraubt und Freunde und Familien in fassungslosen Schmerz gestürzt" - so der Regierende Bürgermeister. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat mit großer Bestürzung auf den mutmaßlichen Anschlag in Stockholm reagiert. "Mit Entsetzen, Trauer und tiefer Anteilnahme verfolge ich die Nachrichten aus Stockholm. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Opfern und deren Familien", erklärte Woidke am Freitag.

Schwedischer Regierungschef geht von Terror aus

In der schwedischen Hauptstadt war am Freitagnachmittag ein Mann mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Dabei hat er nach Angaben der schwedischen Polizei mindestens vier Menschen getötet und 15 weitere zum Teil schwer verletzt, darunter auch mehrere Kinder. Ministerpräsident Stefan Löfven hatte schon kurz nach der Tat von einem Terroranschlag gesprochen. "Schweden ist angegriffen worden", sagte der Regierungschef.

Ein Polizist sichert eine Straße in Stockholm.

Am Abend wurde im Norden von Stockholm ein Mann festgenommen. Nach Angaben der Polizei steht er unter Terror und Mordverdacht. Er soll den LKW gesteuert haben.

Erinnerungen an den Anschlag vom Breitscheidplatz

Auch die Hauptstadt-CDU gab ihrem Entsetzen Ausdruck. "Die Nachricht von den Ereignissen in Stockholm hat uns schwer erschüttert", teilte Florian Graf, Fraktionschef der CDU im Abgeordnetenhaus mit. Erinnerungen an den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin würden geweckt, schrieb Graf. Ebenso erschüttert zeigte sich Sebastian Czaja, Fraktionschef der FDP im Abgeordnetenhaus: "Berlin fühlt den Schmerz dieser stolzen Stadt", so Czaja. Der Terror werde aber "nie stärker sein als eine freie Gesellschaft".



Keine schwedischen Farben am Brandenburger Tor