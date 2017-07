In ganz Europa haben am Sonntag wieder Zehntausende für ein offenes Europa demonstriert. Allein in Berlin kamen mehr als 6.000 Menschen. In Potsdam erhielt "Pulse of Europe" Unterstützung von einem "Tatort"-Star.

In Potsdam demonstrierten etwa 300 Menschen Menschen vor dem Brandenburger Tor am Luisenplatz. Der Schauspieler und Wahl-Potsdamer Jörg Hartmann ("Tatort"-Dortmund, "Wilde Maus") sagte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: "Ich stehe hier, weil Europa eine Herzensangelegenheit für mich ist." Als Jugendlicher aus dem Ruhrpott habe er dank der offenen Grenzen viele europäische Länder mit einem Interrail-Ticket bereisen können. Hartmann trug das Gedicht "Europa" von Kurt Tucholsky vor, in dem der Satiriker 1932 das damalige Europa mit abgeschotteten nationalen Grenzen beschrieb.

EU-Befürworter haben sich am Sonntag erneut zu einer Demonstration auf dem Gendarmenmarkt versammelt. Mit mehr als 6.000 Teilnehmern wurden die Erwartungen des Veranstalters "Pulse of Europe" weit übertroffen. Im Vorfeld hatte man mit etwa 5.000 Teilnehmern gerechnet.

Auch in Potsdam und Rathenow (Havelland) waren Demonstrationen angekündigt. Ähnliche Veranstaltungen soll es den Angaben zufolge zeitgleich in fast 70 deutschen und europäischen Städten geben. Vielerorts setzten die Teilnehmer mit Menschenketten ein Zeichen für Offenheit sowie gegen Populismus und Fremdenhass.

Bereits am vergangenen Wochenende, zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge, gab es mehrere Demonstrationen pro-EU in Berlin. Beim "March of Europa" liefen am Samstag etwa 4.000 Menschen vom Bebelplatz vor der Humboldt Universität zum Brandenburger Tor. Auch zu "Pulse of Europe" kamen am vergangen Sonntag bereits Tausende.



Die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" hatte sich Ende 2016 in Frankfurt am Main gegründet. Mit den Demonstrationen will sie sich der lauter werdenden Kritik an der EU entgegenstellen und auch ein Zeichen gegen Populismus und Fremdenhass setzen.