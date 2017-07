Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 06.04.2017 | 19:38 Uhr

"Wo es einen Radweg gibt, wird wohl kein Radfahrer freiweillig über den langsameren und meist unkomfortableren Fußweg schlingern."



So pauschal würde ich als zumeist Radfahrender das nicht sehen. Es gibt solche und es gibt solche. Nicht anders als bei jedem anderen Verkehrsmittel. Die Naturelle unterscheiden sich da herzlich unabhängig vom Gebrauch der Verkehrsmittel.



Es gibt in der Tat eine Menge Radfahrender, die aus Bequemlichkeitsgründen - da ist der Laden, wo noch schnell eingekauft werden muss oder einfach auch, um sich diagonal den Weg abzukürzen - den Fußweg schneiden und die freie Fahrt für freie Bürger in freie Fahrt für ökologische Bürger umwandeln. So verheerend die erstgenannte Parole war, so sinnlos ist die zweite Parole. Weil es freie Fahrt in der Stadt per individuellem Verkehrsmittel niemals geben kann. Was ja auch das Fahrrad ist.