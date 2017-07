Immer wieder sorgen in Berlin Kündigungen angestammter Geschäfte oder sozialer Einrichtungen für Proteste. Auch der Neuköllner Kiezladen "Friedel54" soll weichen. Gegen die bevorstehende Räumung demonstrierten am Samstagabend hunderte Menschen.

Mehrere hundert Menschen sind am Samstagabend zu einer Demonstration gegen die mögliche Räumung des linken Neuköllner Kiezladens "Friedel54" zusammengekommen. Rund 300 Teilnehmer starteten gegen 21 Uhr in Friedrichshain. Im Laufe der Demo stieg die Zahl auf 900 bis 1.000 Teilnehmer an. Auf Transparenten stand "Gegen die Stadt der Reichen" und "Investorenträume platzen lassen".

Viele Demonstranten waren ganz in schwarz gekleidet, ein Großteil gehörte offenbar zur linksautonomen Szene. Die Stimmung war am Samstagabend teilweise aggressiv, einige Menschen warfen Böller oder Flaschen und zündeten Feuerwerkskörper. Ansonsten blieb es aber weitgehend "störungsfrei", wie ein Polizeisprecher nach dem Ende des Zuges gegen 23.15 in Neukölln sagte. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.