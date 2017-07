Pau führt die Berliner Linken in den Bundestagswahlkampf

Nach der CDU, den Grünen und der AfD geht nun auch die Linke mit einer Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Petra Pau führt die 14 Namen umfassende Liste an und folgt somit Gregor Gysi, der andere Ziele hat. Die Partei setzt aber auch auf frische Gesichter.

Die Berliner Linke zieht mit Petra Pau als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Die 53-jährige Vizepräsidentin des Bundestags wurde am Samstag auf einer Vertreterversammlung in Adlershof mit großer Mehrheit auf Platz 1 der Landesliste gewählt. Sie erhielt 125 von 149 möglichen Ja-Stimmen und somit 83,9 Prozent Zustimmung.



Pau sitzt seit 1998 im Bundestag, seit 2006 ist sie Vizepräsidentin des Parlaments. Ihren Berliner Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf gewann sie mehrmals direkt. Auf Platz zwei und drei der Liste wurden die Abgeordneten Stefan Liebich und Gesine Lötzsch gewählt. Beide sind wie Pau erfahrene Bundestagsabgeordnete. Die Delegierten folgten somit diszipliniert und erwartungsgemäß dem Vorschlag des Parteivorstandes.