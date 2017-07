Sybille Berlin Sonntag, 09.04.2017 | 15:47 Uhr

Ist doch Quatsch. Airbnb z. B. zieht die Steuern ja gleich mit dem Mietpreis mit ein. Im übrigen kann man - und die meisten Eigentümer werden eine Immobilie finanzieren - die Ausgaben gegen die Einnahmen aufrechnen und so auch die Kreditzinsen absetzen. Der Wert einer Immobilie liegt nicht in hohen Einnahmen, denn nach Wohngeld und Kredit bleibt eh kaum was übrig, sondern eine Immobilie zu einem guten Preis zu erwerben und den Mieter die Immobilie im Grunde abzahlen zu lassen und später nachdem sie abgezahlt ist selber einzuziehen oder von den Mieteinnahmen etwas besser zu leben (ja die meisten Eigentümer sind wohl keine Millionäre, sondern einfach Menschen, die später, so wie ich, eine kleine Rente erwarten, obwohl ich Vollzeit 45 J. gearbeitet haben werde, und Mieteinnahmen benötigen um einigermaßen über die Runden zu kommen) oder bei ggf. steigenden Immobilienpreisen später mit Gewinn zu verkaufen. Fakt ist doch eher, dass die Gehälter in Berlin zu niedrig sind.