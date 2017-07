Insgesamt neun Wahlgänge hat die AfD gebraucht, um ihren Stadtrat in Berlin-Pankow durchzubekommen. Dabei hat es der inzwischen zweite Kandidat Daniel Krüger schon im zweiten Durchgang geschafft. Aber nur, weil sich am Mittwoch weite Teile der BVV enthielten.

Mehr als sechs Monate nach den Wahlen in Berlin hat die AfD auch den letzten der ihr zustehenden sieben Stadtratsposten übernehmen können. Neuer Stadtrat in Pankow ist Daniel Krüger (parteilos), der frühere CDU-Baustadtrat von Tempelhof-Schöneberg. Am Mittwochabend kam Krüger bei der Abstimmung in der Bezirksverordnetenversammlung im zweiten Wahlgang auf 14 Ja-Stimmen - bei zehn Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen.