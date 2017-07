Wie die Zeitung "B.Z" am Mittwoch berichtet, soll Kandt am 23. November 2015 an den leitenden Betriebsarzt der Polizei geschrieben haben. Darin bittet er ihn, einer Sitzung des Gesamtpersonalrats am 4. Dezember fernzubleiben, auf der es um das Thema Arbeitsschutz gehen sollte. Er beabsichtige, die Fragen zum Arbeitsschutz selbst zu beantworten. "Betrachten Sie dieses Schreiben bitte als dienstliche Anordnung, der Sitzung fernzubleiben", schriebt Kandt laut Zeitungsbericht an den Mediziner.