Die Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat sich für eine schrittweise Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro ausgesprochen. Der Maßstab müsse sein, dass Arbeitnehmer durch ihr Einkommen ihr Leben eigenständig finanzieren könnten, sagte Breitenbach am Donnerstagabend bei einer Diskussion in Berlin. Dies sei auch für eine "armutsfeste Rente" erforderlich. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 8,84 Euro pro Stunde.

Bereits Mitte März hatte Breitenbach das Thema Mindestlohn auf die Agenda gebracht. Anlässlich der ersten 100 Tage von Rot-Rot-Grün hatte die Senatorin dabei im Interview mit dem rbb einen rechnerischen Wert von 11,68 Euro pro Stunde genannt.

Auf der Veranstaltung am Donnerstag wies die Senatorin die Kritik zurück, wonach ein höherer Mindestlohn zu mehr Arbeitslosigkeit führt. Dies sei bereits vor Einführung des heutigen Niveaus behauptet worden und habe sich nicht bewahrheitet. Breitenbach sprach in der Suppenküche der Franziskaner in Berlin-Pankow bei einer Veranstaltung der Caritas zum Thema "Boomt die Armut in Berlin und Deutschland?".