Pustekuchen Mittwoch, 19.04.2017 | 21:24 Uhr

"Was bedeutet heute noch Made in Germany, -Ingenieurskunst , Wissenschaft z.B. … .. nichts gar nichts"



Daran sind ja wohl nicht die Flüchtlinge schuld, sondern deutsche Edelmarken wie VW u. Ä. Exportieren den Betrug made in Germany in die ganze Welt. Was zieht die deutsche Politik für Konsequenzen? Wie entschädigt VW deutsche Bürger, die diesem hausgemachten Betrug aufgesessen sind? Wie rechtfertigt VW seine Rolle an der Tötung deutscher Bürger durch Stickoxide? 10400 Tote im Jahr 2012 aufgrund von Stickoxiden - Ich stelle mal die These auf, dass dieser Konzern daran nicht unbeteiligt ist. Wahrscheinlich haben VW und Co mehr Leute auf dem Gewissen, als es alle Flüchtlinge in Deutschland jemals haben werden. Aber natürlich kann man das keinem speziellen Auto oder einer speziellen Marke nachweisen, weshalb sie dann wieder aus dem Schneider sind.



Wenn Sie sich so für die Belange der Wissenschaft einsetzen: Am 22.04 startet der march for science um 13Uhr vor der HU.