Mehrere Grundstücke sollen an Bund gehen - Das Dragoner-Areal gibt es doch nicht ganz umsonst

26.04.17 | 20:24 Uhr

Der Jubel in der vergangenen Woche war groß: Der Bund überträgt das Dragoner-Areal in Kreuzberg dem Land Berlin. Doch jetzt zeigt sich zu welchem Preis: Im Gegenzug muss der Senat mehrere Grundstücke in der City hergeben - im Gesamtwert von 190 Millionen Euro.



Das Land Berlin muss dem Bund für das Dragoner-Areal am Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg mehrere lukrative Grundstücke abtreten. Nach rbb-Informationen soll Berlin im Rahmen des neuen Hauptstadtvertrages unter anderem das Grundstück des Jüdischen Museums an der Lindenstraße mitsamt dem Libeskind-Bau an den Bund übertragen. Als weitere Kulturliegenschaft soll das Land das Haus der Kulturen der Welt an der John-Foster-Dulles-Allee in Tiergarten abgeben.

Areale im Wert von 190 Millionen Euro

Ebenfalls auf der Tauschliste zugunsten des Bundes: Das Grundstück der Akademie der Künste am Pariser Platz. Auch der Martin-Gropius-Bau soll Bundeseigentum werden - und das mitsamt dem benachbarten Parkplatz. Hier gibt es bereits Überlegungen von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) für den Neubau eines Filmhauses, das auch die Berlinale beheimaten könnte. Den Wert der Areale taxiert Berlin zusammen auf 190 Millionen Euro. Ursprünglich hatte der Bund das Dragoner-Areal für 36 Millionen Euro an einen privaten Investor in Wien verkauft. Nach Recherchen des rbb war dieser Kaufpreis doppelt so hoch wie der Verkehrswert. Nach einem Veto Berlins im Bundesrat hatte der Bund das Geschäft schließlich rückgängig gemacht.

Der Hauptstadtvertrag soll voraussichtlich am 8. Mai von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) unterzeichnet werden.

Weitere Tauschgeschäfte in Planung

Ebenfalls festgehalten im neuen Hauptstadtvertrag ist, dass der Bund seine Flächen auf dem Flughafen Tegel an Berlin überträgt. Im Gegenzug erhält der Bund das Grundstück der Schinkelschen Bauakademie. Das Haus der Statistik am Alexanderplatz, das derzeit dem Bund gehört, soll laut Vertrag das Land Berlin kaufen. Das letzte Verkehrswertgutachten lag bei rund 50 Millionen Euro.

"Kein Geschenk vom Bund"

Nach fast anderthalb Jahren Verhandlungen erhielt das Land Berlin in der vergangenen Woche den Zuschlag für das Dragonerareal. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) äußerte sich zu diesem Zeitpunkt schon sehr zurückhaltend zu dem Deal: "Verträge sind erst Verträge, wenn sie unterzeichnet sind", teilte er dem rbb mit. Zudem gab der SPD-Bundestagsabgeordnete und Haushaltsexperte Swen Schulz im rbb zu bedenken, dass die Übertragung des Grundstücks nicht kostenlos ist. "Das ist kein Geschenk vom Bund an das Land Berlin, sondern das ist Teil einer Vereinbarung. Natürlich ist es so, dass das Land Berlin viele Leistungen für den Bund übernimmt, gerade im Bereich Kultur und Sicherheit für die Hauptstadt. In diesem Zusammenhang ist das sozusagen verrechnet worden."

Senat plant Wohnungen auf Dragoner-Areal

Der Senat will auf dem Gelände, das seit 2016 als Sanierungsgebiet ausgewiesen ist, 500 Wohnungen errichten - die Hälfte davon als Sozialwohnungen. Außerdem soll Gewerbe und Kultureinrichtungen entstehen.