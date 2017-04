2.000 Teilnehmer angemeldet - Walpurgisnacht-Demo startet am Nachmittag in Wedding

30.04.17 | 09:37 Uhr

Auftakt zu den 1.-Mai-Demos: Rund 2.000 Anhänger linker Gruppen werden am Sonntagnachmittag zur traditionellen Walpurgisnacht-Demo in Berlin erwartet. Krawalle waren in den letzten Jahren ausgeblieben.

Am Vorabend des 1. Mai wollen linke Gruppen am Sonntag in Berlin auf die Straße gehen, um gegen steigende Mieten und den Stadtumbau zu protestieren.



Die traditionelle Walpurgisnacht-Demonstration steht unter dem Motto "Organize - Antikapitalistische Demonstration". Um 16 Uhr soll die Kundgebung auf dem Leopoldplatz in Wedding starten und zum S-Bahnhof Gesundbrunnen ziehen. Angemeldet sind 2.000 Teilnehmer.



Krawalle zu Walpurgis in früheren Jahren

Seit den 1980er Jahren gab es nicht nur am 1. Mai, sondern auch zuvor in der Walpurgisnacht regelmäßig Ausschreitungen von Linksautonomen. In den vergangenen drei Jahren war die entsprechende Demonstration zwar aggressiv, Krawalle blieben jedoch aus. Im vergangenen Jahr sprach die Polizei von einer "fast störungsfreien" Walpurgisnacht.



Neben der Demonstration um 16 Uhr haben Linke weitere kleinere Kundgebungen angekündigt, so in Neukölln um 14 Uhr in der Friedelstraße, als Protest gegen die angekündigte Räumung der Friedelstraße 54.

Partys in Parks

In der Nacht zu Montag wollen zudem tausende Menschen die Walpurgisnacht in verschiedenen Berliner Parks feiern. Allein im Mauerpark in Prenzlauer Berg werden 10.000 Besucher erwartet. Ihre Wurzel hat die Walpurgisnacht in heidnischen Frühjahrsbräuchen, bei denen die Ankunft des Frühlings mit nächtlichen Freudenfeuern gefeiert wurde. Nach altem Volksglauben vertreiben in dieser Nacht die germanischen Götter Wotan und Freya die Winter-Dämonen und zeugen den Frühling. Hexen reiten auf Besen, Mistgabeln, Schweinen oder Böcken zum Hexensabbat. Sendung: Abendschau, 30.04.2017, 19.30 Uhr