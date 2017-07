Herzklappen aus dem 3D-Printer ausdrucken, mit einer 3D-Brille den menschlichen Körper von innen ansehen – solche und ähnliche digitale Technologien sollen in Berlin künftig besser erforscht und in die Praxis umgesetzt werden. Dazu startete jetzt ein neuartiger Forschungsverbund mit 50 Professuren.

Ein bisher einmaliger Forschungsverbund soll die Wege Berlins in die digitale Zukunft ebnen. Dazu wurde am Montag das Einstein Center Digital Future (ECDF) im Robert-Koch-Forum im Bezirk Mitte eröffnet. Insgesamt fließen 38,5 Millionen Euro in das sechsjährige Projekt. "Hier ziehen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik an einem Strang, um die Brain City Berlin zu einem international führenden Hotspot der Digitalisierung zu machen", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei der Eröffnung.