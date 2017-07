"Pulse of Europe" zum zehnten Mal in Berlin

Bereits zum zehnten Mal sind am Sonntag in Berlin Menschen für ein geeintes Europa auf die Straße gegangen. An der "Pulse of Europe"-Veranstaltung auf dem Gendarmenmarkt nahmen den Initiatoren zufolge 6.000 Menschen teil, die Polizei sprach von 1.000 bis 2.000 Teilnehmern.

Das dominierende Thema war die ebenfalls am Sonntag stattfindende Präsidentschaftswahl in Frankreich. Auf der Treppe vor dem Konzerthaus hielten Menschen Schilder hoch, auf denen "Berlin aime la France" (Berlin liebt Frankreich) zu lesen war. Die Teilnehmer schwenkten die Flagge der Europäischen Union, sangen gemeinsam die Europahymne "Ode an die Freude" und bildeten eine Menschenkette.

Auch auf dem Potsdamer Luisenplatz versammelten sich zahlreiche Anhänger der Europäischen Union. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) erklärte, 72 Jahre Frieden in Europa seien ein Geschenk. Dafür hätten die Nachkriegsgenerationen ausdauernd und nachhaltig gekämpft. Redner warnten davor, dass die europäische Friedensordnung in Gefahr sei, sollten bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich die Gegner der EU gewinnen.

Die pro-europäischen Demonstrationen finden seit mehreren Wochen jeweils sonntags statt - nur am Ostersonntag gab es eine Pause. In Berlin beteiligten sich auch in den vergangenen Wochen Tausende Menschen. Inzwischen beteiligen sich nach Veranstalterangaben mehr als 100 Städte in insgesamt 13 Staaten an der Initiative "Pulse of Europe". Am stärksten vertreten seien deutsche Städte.