Berliner AfD-Politiker auf dem Parteitag in Köln - "Wir haben am Ende die Kurve gekriegt"

23.04.17 | 21:18 Uhr

Für Götz Frömming von der Berliner AfD ging es auf dem Parteitag in Köln um viel. Der Gymnasiallehrer will für die AfD in den Bundestag. Ob er Erfolg haben wird, hängt auch davon ab, ob die Partei ihre Probleme bis nach der Wahl vertagen kann. Von Agnes Taegener

Für ihn ist es gerade nochmal gut gegangen. Nachdem alles vorbei ist, steht Götz Frömming im Foyer des Maritim Hotel in Köln. Er ist ein großer, schlaksiger Typ, wirkt jungenhaft, jünger als seine 48 Jahre. Beim Listenparteitag der Berliner AfD für die Bundestagswahl kam er auf den aussichtsreichen dritten Platz. Darauf hat er lange hingearbeitet. Frömming ist Gründungsmitglied der Berliner AfD, war lange im Landesvorstand. Jetzt könnte er in den Bundestag einziehen. "Wenn wir bei neun Prozent in Berlin landen, müsste das für mich auf Platz 3 reichen", sagt Frömming, und wirkt dabei verhalten optimistisch. Denn die neun Prozent in Berlin sind noch lange nicht sicher, das weiß Götz Frömming und mit ihm auch die ganze Berliner Partei. Für ihn geht es beim Parteitag in Köln also um alles: Wie geschlossen die Partei dasteht, der Streit um die Parteivorsitzende Frauke Petry - das hat auch direkte Auswirkungen auf seine berufliche und persönliche Zukunft. Frömming ist Gymnasiallehrer an einer Weddinger Schule. Er unterrichtet die Fächer Deutsch, Politik und Geschichte. Das würde er aufgeben für den Einzug in den Bundestag.

Bloß kein Streit um das Spitzenpersonal

Frömming will viel in dieses "Projekt Bundestagswahl" investieren. Nach den Sommerferien wird er sich bis zur Wahl beurlauben lassen. Ein Grund sei, dass er als Beamter dem Mäßigungsgebot unterliegt, er muss politisches Engagement und Beruf strikt trennen. Er möchte nicht, "dass die Schüler von mir als ihrem Lehrer in der Zeitung lesen, wenn ich Wahlkampf mache". Streit um das Spitzenpersonal in der Partei, das ist das Letzte, was Götz Frömming so kurz vor seinem Bundestagswahlkampf gebrauchen kann. Deshalb wiegelt er die Klatsche für die Parteivorsitzende Petry ab: "Die Mitglieder wollten kein künstliches Bekenntnis zu bestimmten Positionen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten." Keiner der Berliner Delegierten redet offen über Petrys öffentliche Demütigung. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aber, sie habe sich verzockt, "so richtig verkalkuliert".

Gauland und Weidel sind die Spitzenkandidaten

Auch Georg Pazderski will das Bild einer zerstrittenen Partei vor der Bundestagswahl auf jeden Fall vermeiden. Sein Ziel, bei der Bundestagswahl zweistellig zu werden, ist der Partei nicht sicher. Der Berliner Parteichef steht vor dem Tagungssaal, er nippt an seinem Kaffee und hat fast keine Stimme mehr, eine Erkältung hat ihn vor dem Parteitag erwischt. Trotzdem gibt er unablässig Interviews, auch wenn er zwischenzeitlich fast gar nicht mehr zu verstehen ist. "Ich glaube nicht, dass das eine Klatsche für Frauke Petry war, man wollte sich nur nicht mit dem Gesamtpaket befassen", so Pazderski.

Alexander Gauland will für ein Interview in die äußerste Ecke des Saals ziehen. Der 76-Jährige will dafür Ruhe, im Gewusel versteht er die Fragen nicht. Gerade ist der Parteivize mit Alice Weidel, AfD-Funktionärin aus Baden-Württemberg, zum Spitzenkandidaten-Duo für den Bundestagswahlkampf gewählt worden. Ein Coup. "Es wird anstrengend, ehrlich gesagt über die Einzelheiten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", sagt Gauland mit Blick auf den Wahlkampf. "Ich weiß nicht, ob die Partei hier noch mal die Kurve gekriegt hat. Aber Frau Weidel und ich sind unterschiedlich - und das ist gut für die Partei".

In den Sommerferien so richtig in den Wahlkampf starten

Die Wahl des ungleichen Duos - der jungen, als liberal geltenden Ökonomin und dem national-konservativen Brandenburger Partei-Chef - wird auf dem Parteitag als eine Art Befreiungsschlag gefeiert. Lehrer Götz Frömming sieht in dem Spitzenteam sogar eine Chance für Berlin. Gauland könne im Berliner Westen "bei der enttäuschten CDU-Wählerschaft punkten". Und Alice Weidel werde beim "Szenepublikum in Schöneberg" sicher gut ankommen. "Wir haben am Ende die Kurve gekriegt." Frömming nickt bestätigend. Wenn ihn in der Schule jemand auf den Parteitag anspricht, wird er schweigen. Dort, so sagt Frömming, spreche er nicht über seine politische Arbeit. Das will er erst machen, wenn die Sommerferien beginnen. Dann "starte er in den Wahlkampf - aber richtig."