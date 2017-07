Flüchtlingshelfer werden in Berlin offenbar immer häufiger von Rechtsextremen angegriffen und eingeschüchtert. Die Spanne reiche von Beleidigungen, Hassmails, Attacken auf Wohnungen bis hin zu gezielten Brandanschlägen, sagte Bianca Klose von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) am Montag in Berlin.