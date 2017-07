Die von mehr als 50 Berliner Friedensinitiativen getragene Demonstration begann bei regnerischem Wetter am Kaiser-Wilhelm-Platz in Schöneberg und endete dort auch wieder.

Unter dem Motto "Abrüsten" haben am Samstag beim Ostermarsch in Berlin etwas mehr als 1.000 Menschen gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Diese Zahl nannten übereinstimmend Veranstalter und Polizei.

Seit 35 Jahren organisiert Laura Wimmersperg den Berliner Ostermarsch - auch am Samstag will sie wieder auf die Straße gehen. Die Kriege in Syrien und der Ukraine bringen ihrem überalterten Bündnis kaum Zulauf, aber ein Problem: Verschwörungstheoretiker und Rechte versuchen die Bewegung zu unterwandern. Von Robin Avram

In dem Aufruf von rund 50 Friedensinitiativen heißt es unter anderem: "Der 'Krieg gegen den Terror' hat den Terror in die Welt getragen." Zudem forderten die Initiatoren ein Ende der Auslandseinsätze und der "Drohpolitik" gegen Russland.

Ostermärsche, die ihren Ursprung im Protest gegen das atomare Wettrüsten während des Kalten Krieges haben und in Großbritannien begannen, gibt es in Deutschland seit dem Jahr 1960. Auf ihrem Höhepunkt 1968 und 1983 hatten bei Ostermärschen in Westdeutschland noch mehrere Hunderttausend Menschen gegen den Vietnam-Krieg oder die Nato-Nachrüstung demonstriert. In den Jahren danach verlor die Bewegung an Zulauf.

Im vergangenen Jahr waren noch 1.600 Menschen zum Berliner Ostermarsch gekommen.