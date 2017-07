Neues Kreuzberger Zentrum soll in städtische Hand

BVV will Vorkaufsrecht nutzen

Das Neue Kreuzberger Zentrum, der riesige Wohnblock am Kottbuser Tor, wurde verkauft - an einen privaten Investor. Doch der Bezirk gibt sich im Kampf um die mehr als 360 Wohnungen nicht geschlagen. Die Bezirksverordneten haben entschieden, das Vorkaufsrecht zu nutzen.

Die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg hat beschlossen, dass der Berliner Bezirk im Fall des Neuen Kreuzberger Zentrums am Kottbuser Tor sein Vorkaufsrecht wahrnehmen soll. Eine Mehrheit der BVV habe den entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion am Mittwochabend angenommen, sagte Karl-Friedrich Höck, Sprecher der SPD-Fraktion, dem rbb. Mit dem Beschluss wird das Bezirksamt aufgefordert, das Neue Kreuzberger Zentrum zu kaufen. Der Bezirk werde das Gebäude voraussichtlich unter dem Verkehrswert erwerben können, so Höck.

Im vergangenen Jahr hatte die Eigentümergemeinschaft den Verkauf des Wohnblocks aus den 70er Jahren beschlossen. Gekauft hat ihn jetzt eigentlich ein privater Investor, Medienberichten zufolge die Juwelus Investitions- und Beteiligungs GmbH & Co. KG. Der Kaufpreis wird mit 57 bis 60 Millionen Euro beziffert. Diese Summe sei ein wenig zu hoch gegriffen, sagte Katrin Dietl, Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen rbb|24. Dennoch wurde die landeseigene Wohnungsgesellschaft Gewobag überboten.