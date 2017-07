Sebastian T. Berlin Mittwoch, 12.04.2017 | 08:36 Uhr

Dieses "Neutralitätsgesetz" würde ich sofort abschaffen. Menschen sind nicht neutral und müssen es zum Glück auch nicht sein. Wie sollen die Kinder in der Schule denn lernen, mit religiöser Vielfalt umzugehen, wenn religiöse Symbole unterdrückt werden? So weiß man doch wenigstens etwas über das Wertesystem des Trägers oder der Trägerin, und kann damit umgehen. Wenn da nichts ist, tappt man doch vollkommen im Dunkeln, woran jemand glaubt. Also lieber offen zeigen und auch mal darüber sprechen, wenn es sich ergibt.



Eine Grenze würde ich lediglich bei der Vollverschleierung ziehen. Aber alles andere geht schon in Ordnung. Bei Uniformträgern ist es natürlich wieder was anderes.



Richtig arm dran sind eben nur die bemitleidenswerten Geschöpfe, die an gar nichts glauben, weil die DDR es ihnen aberzogen hat. Aber glücklicherweise liebt Gott jeden Menschen.