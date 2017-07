Chris Zossen Mittwoch, 19.04.2017 | 21:42 Uhr

Ich grüße alle Kommentatoren die bei Brandanschlägen gerne die Schuld bei den Bewohnern suchen, wie letztens bei dem in Kremmen und rassistische Motive, aus welchen Gründen auch immer, ignorieren oder für nicht möglich erachten.



An Winfried: Natürlich wird der Tatverdächtige die Gelegenheit haben sich zu verteidigen und zu rechtfertigen. Das ist elementarer Bestandteil unseres Justizsystems. Und wenn er dann damit fertig ist, wird über ihn gerichtet werden. Sollte er der Täter sein, wäre es vielleicht nicht so sinnvoll vor Gericht zu sagen, was er denkt, sonst würde möglicherweise noch ein Verfahren wegen Volksverhetzung folgen. Aber das kann er ja machen, wie er will.