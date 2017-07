Es sei "bedauerlich", dass Frauke Petry nicht als Spitzenkandidatin der AfD in den Wahlkampf ziehen werde - so Alexander Gauland, Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag, zum Rückzug seiner Parteichefin. Gauland selbst hält sich alle Optionen offen.

AfD-Chefin Frauke Petry hat auf die Spitzenkandidatur ihrer Partei bei der Bundestagswahl verzichtet. Am Mittwoch begründete die 41-Jährige ihre überraschende Entscheidung in einer Video-Botschaft auf YouTube mit den seit Monaten anhaltenden innerparteilichen

Streitigkeiten. In dem Video erklärt sie, dass sie "weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung in einem Spitzenteam zur Verfügung" stehe.