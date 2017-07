In dem Streit um die Altanschließer hatte am Dienstag ein großer Abwasserverband Klage gegen das Land Brandenburg angekündigt. Mit der Musterklage wolle man Rechtssicherheit erlangen, sagte der Chef des Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes, Peter Sczepanski. Bislang seien von der Landesregierung alle Haftungsansprüche abgelehnt worden.

Auch Peter Vida von BVB/Freie Wähler sprach sich nun für ein Musterverfahren aus. Vida ging von bis zu 75 Millionen Euro an Prozesskosten aus, sollten sich alle betroffenen Verbände durch alle Instanzen klagen. "Es haben ja mehrere Verbände Ansprüche an das Land gestellt", so Vida im rbb. Aus Sicht Vidas wäre der MAWV als großer Verband für eine Musterklage geeignet. In dem Fall würde es laut Vida um geschätzt rund 30 Millionen Euro allein an sogenannten Altanschließer-Beiträgen gehen.

Das Land habe bisher nicht auf die Verbände reagiert. Er forderte deshalb, dass das Land mit den Verbänden reden und ihnen "eine Gerichtskosten-schonende Klage-Variante" ermöglichen solle. Oder Brandenburg solle mutig sein und für die Kosten eintreten, "die das Land ja quasi mitprovoziert hat."