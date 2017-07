Bund will Zuständigkeit an Kommunen abgeben

Bislang ist unter anderem noch nicht klar, wer die Kosten für die Sanierung von mehreren Schleusen übernimmt. Das Bundesverkehrsministerium habe die vorverhandelte Zusage kassiert, den zuständigen Kommunen die Investitionszuschüsse für die Schleusensanierung in Tranchen zu überweisen, hatte der Bürgermeister von Eberswalde, Friedhelm Boginski (FDP), im Vorfeld der Gespräche der "Märkischen Oderzeitung" gesagt. Damit seien die Kommunen gezwungen in Vorleistung zu gehen.

Ob die Anrainer-Gemeinden den Finowkanal in Brandenburg (Barnim) übernehmen, soll frühestens im September feststehen. Das teilte jetzt der Bürgermeister von Eberswalde, Friedhelm Boginski (FDP), nach einem Gespräch mit dem Bund mit. Danach sollen bis zum Herbst realistische Strategien für die Übergabe erarbeitet werden.

Nach Angaben der Stadt Eberswalde (Barnim) müssen etliche der Schleusen in den kommenden Jahren saniert werden. Die Gemeinden müssten die Sicherheit haben, dass das kein Millionengrab werde, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Barnim, Stefan Zierke, dem rbb. Es müsse für die Kommunen eine Chance auf Wertschöpfung gebe. Das sehe er aber in den momentanen Zahlen noch nicht, die der Bund liefere, so Zierke.

Im November 2015 hatte der Bund den neun beteiligten Kommunen angeboten, den 32 Kilometer langen Kanal, der die Havel mit der Oder verbindet, selbst zu übernehmen. Andernfalls werde er zurückgebaut, hieß es. Der Bund will die Zuständigkeit für den Finowkanal abgeben, weil dort keine Güterschiffe mehr fahren. Der rund 40 Kilometer lange, denkmalgeschützte Kanal wird nur noch von Freizeitkapitänen und Paddlern genutzt. Der Finowkanal ist die älteste künstliche Wasserstraße in Deutschland, die noch in Betrieb ist.