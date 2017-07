Rechtsextremist verweigert Haftantritt - Horst Mahler ist offenbar auf der Flucht

19.04.17 | 19:12 Uhr

Eigentlich soll der Holocaust-Leugner Horst Mahler in Brandenburg an der Havel eine Haftstrafe verbüßen, aber von innen hat er die JVA schon lange nicht mehr gesehen - aus gesundheitlichen Gründen. Nun wartet die Reststrafe, aber Mahler weigert sich.

Am Mittwoch sollte es soweit sein: Nach mehrjähriger Haftverschonung sollte Horst Mahler in Brandenburg an der Havel erscheinen, um seine restliche Strafe zu verbüßen. Doch der mehrfach verurteilte Rechtsextremist macht keine Anstalten, wieder hinter Gitter zu gehen. Statt der Aufforderung zum Haftantritt nachzukommen, veröffentlichte Mahler am Dienstag auf YouTube ein Video, in dem er Bedingungen für seine Rückkehr in die JVA stellt. Dabei geht es im Wesentlichen um seine Haftbedingungen und eine angeblich falsche medizinische Versorgung, die 2015 fast zu seinem Tod geführt habe.



Mahler will im Ausland um Asyl bitten

"Solange die verantwortlichen Justizbeamten nicht zur Verantwortung gezogen und aus dem mich betreffenden Vollzugsprozess entfernt sind, werde ich der Ladung zum Strafantritt nicht nachkommen", heißt es in einer Erklärung, die Mahler fast vier Minuten lang verliest, und in der er seine Haft als "eine politische Verfolgung ohne rechtliche Grundlage" bezeichnet. Statt seine restliche Strafe zu verbüßen, werde er "in einem aufnahmebereiten, souveränen Staat um Asyl bitten". Nach Informationen des ARD-Magazins "Panorama" hielt sich der Mitbegründer der Terror-Gruppe RAF und spätere NPD-Anwalt am Mittwoch bereits im Ausland auf. Das habe ein Mahler-Vertrauter gesagt.



Vom RAF-Gründer zum Holocaust-Leugner

Nachdem er Ende der 90er-Jahre vom äußersten linken auf den äußersten rechten Rand des politischen Spektrums gewechselt war, ist Mahler mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Immer wieder leugnete er den Holocaust oder äußerte sich antisemitisch. Seit 2009 verbüßt er in Brandenburg eine zehnjährige Freiheitsstrafe. Wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustandes erhält er seit Sommer 2015 jedoch Haftverschonung. Die nutzte Mahler mehrfach zu öffentlichen Auftritten, bei denen er sich erneut antisemitisch äußerte. Medienberichten zufolge läuft bereits ein neues Ermittlungsverfahren gegen ihn.

Die zuständige Vollstreckungsbehörde, die Staatsanwaltschaft München II, legte daher Beschwerde ein. Es sei davon auszugehen, dass Mahler weitere Straftaten begehe. Nach einem längeren Rechtsstreit hob das Oberlandesgericht Brandenburg seine Entscheidung, die Reststrafe zur Bewährung auszusetzen, wieder auf. Doch Mahler glaubt, auch weiterhin nicht haftfähig zu sein - und fordert ein "ärztliches Gutachten".

Mahler verdächtigt Behörden eines "Tötungsdeliktes"

In dem Video, das seit Dienstag online ist, beschreibt der an Diabetes erkrankte Mahler unter anderem eine angebliche falsche medizinische Behandlung, wegen der er eine Blutvergiftung erlitten habe. In Folge weiterer Komplikationen sei ihm der linke Unterschenkel amputiert worden. Der Staatsanwaltschaft in München gegenüber habe er vom "Verdacht eines Tötungsdeliktes gesprochen", so Mahler. Offenbar vermutet er, dass er im Gefängnis umgebracht werden sollte.

Mögliche Vollstreckungsmaßnahmen bleiben im Dunkeln