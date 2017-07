Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels in der Pflege haben die Oppositionsfraktionen von CDU und Grünen im Brandenburger Landtag eine Pflegekammer gefordert.

"Das wertet die Bedeutung der Pflege auf", sagte die CDU-Sozialexpertin Roswitha Schier am Donnerstag in der Aktuellen Stunde in Potsdam. Die Grünen-Abgeordnete Ursula Nonnemacher beklagte, dass Pflegekräfte anders als Fachkräfte in anderen Heilberufen ihre Interessen kaum selbst vertreten könnten. "Wie Kranken- und Altenpflegerinnen arbeiten sollen, das bestimmen heute vor allem die Träger der Einrichtungen, die Kassen und fremde Verbände."