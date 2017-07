In dem Programm stehe alles nur im Konjunktiv, so Oecknigk. Es gebe nichts Verbindliches oder Neues. Die Bürger warteten aber darauf, dass nach 15 Jahren Dornröschenschlaf endlich etwas passiere. Konkret nannte Oecknigk Polderflächen, die geschaffen werden müssten.

Der Bürgermeister von Herzberg (Elbe-Elster) an der Schwarzen Elster, Michael Oecknigk (CDU), hat empört auf das neue Hochwasserschutz-Programm Brandenburgs reagiert. Oecknigk sprach am Mittwoch im rbb von einer Farce, die sich das Land erlaube.

Laut dem Hochwasserschutz-Programm, das am Dienstag vorgestellt wurde, soll an der Schwarzen Elster zunächst geprüft werden, ob der Deich rückverlegt werden kann. Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) sprach in diesem Zusammenhang von voraussichtlich langwierigen Entschädigungsverhandlungen mit den Landwirten. Auch bei dem Vorhaben, stillgelegte Tagebauseen in der Region als Auffangbecken für Hochwasser zu nutzen, hält das Land noch weitere Planungen für notwendig.