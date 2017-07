In Brandenburg wird nur jeder fünfte Einbruch aufgeklärt - für die Landes-CDU Grund genug, die Sicherheitspolitik der rot-roten Koalition scharf zu kritisieren. Die Landesregierung habe es geschafft, dass Brandenburg erstmals über weniger als 8.000 Polizisten verfüge, beklagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben in der vergangenen Woche im Landtag, musste sich aber sogleich von Ralf Christoffers, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken, korrigieren lassen: mit den letzten Neueinstellungen habe man die Grenze von 8.000 Polizeikräften überschritten. Am Ende sollen es aber 8.250 sein.