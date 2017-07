Bild: dpa-Zentralbild

Neue Fakultät "Digital Engineering" - Uni Potsdam hofft auf "stärkere internationale Strahlkraft"

03.04.17 | 17:56 Uhr

Die Uni Potsdam hat eine neue Form der "Public Private Partnership" vorgestellt: Das bisherige Hasso-Plattner-Institut wird zum Forschungsbereich "Digital Engineering" und damit zur ersten privat finanzierten Fakultät an einer öffentlichen Universität.

Die Partnerschaft zwischen Software-Milliardär Hasso Plattner und der Universität Potsdam wird auf eine neue Stufe gehoben: Aus dem Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik (HPI), das bisher nur an der Uni angesiedelt war, wird eine eigenständige Fakultät mit dem Namen "Digital Engineering".



Bis zu 750 Studienplätze sollen geschaffen werden

Am Montag stellten Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD), Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, und Christoph Meinel, Direktor und Geschäftsführer des HPI, die neue Kooperation vor. Künftig soll die Zahl der Studierenden von jetzt 450 auf bis zu 750 steigen. Die Zahl der Professuren soll nach Uni-Angaben auf rund zwei Dutzend aufgestockt werden. Das Geld dazu kommt weiter von Software-Milliardär und SAP-Gründer Plattner. Damit wird der neue Fachbereich die erste privat finanzierte Fakultät an einer öffentlichen Hochschule in Deutschland sein.



HPI-Chef Christoph Meinel, Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) und Uni-Präsident Oliver Günther

Private-Public-Partnership der besonderen Art

Bereits seit 1998 werden am HPI in Potsdam Studenten ausgebildet, die sich mit ihrem Studiengang "IT-Systems Engineering" der digitalen Zukunft verschrieben haben. Brandenburg stellt die Flächen in Potsdam-Babelsberg zur Verfügung, die Errichtung der Institutsbauten wurde von Plattner und aus Mitteln der Europäischen Union finanziert.

Für die Studierenden wird sich nicht allzu viel ändern. Auch bisher waren sie schon an der Uni Potsdam eingeschrieben, doch nun wird aus der "Public Private Partnership", also der Kooperation einer öffentlichen Institution mit einem privaten Träger, ein ganz normales Uni-Institut - finanziert von Plattner, der sich in Potsdam immer wieder als Mäzen hervorgetan hat, zum Beispiel beim Wiederaufbau des Stadtschlosses.

Der Freiheit von Forschung und Lehre verpflichtet

Neben Digitalwissenschaften will das alte, neue HPI vier weitere Studiengänge einrichten. Bei "Digital Health" und "Smart Energy" werde es um neue Anwendungsbereiche für digitale Technologien gehen, sagte HPI-Direktor Christoph Meinel. Auch die digitale Sicherheit und der Umgang mit großen Datenmengen ("big data") werden eine Rolle spielen.

Dabei werde sich die neue Fakultät wie alle anderen Institute auch in den ganz normalen Hochschulbetrieb einfügen, sagte Uni-Sprecherin Silke Engel am Montag rbb|24. Eine wie auch immer geartete Einflussnahme durch Plattner oder seine Stiftung sei ausgeschlossen, abgesehen natürlich vom fachlichen Input, durch den die Uni künftig noch mehr profitieren wolle. "Wir erhoffen uns eine stärkere wissenschaftliche Strahlkraft, auch international", sagt Engel Außerdem habe sich das HPI "der Freiheit von Lehre und Forschung komplett verpflichtet". Für die neue Fakulät würden daher dieselben akademischen Regeln wie für alle anderen gelten. Eng zusammenarbeiten soll die neue Fakultät auch mit dem gerade erst gegründeten Einstein-Zentrum in Berlin. Dort soll in den kommenden sechs Jahren ein neuer Forschungsschwerpunkt zur "Digital Future" entstehen.

"Digital Health": Neue Impulse für die Gesundheitsversorgung

Das Hasso-Plattner-Institut habe sich seit seiner Gründung "zu einer der ersten Adressen in der Informatik weltweit entwickelt", sagte Wissenschaftsministerin Münch bei der Vorstellung des neuen Kooperationsvertrags. Mit seinem Studienangebot belege es regelmäßig Spitzenplätze bei den Hochschul-Rankings. Große Erwartungen verbindet Münch vor allem mit dem neuen Studiengang "Digital Health" - dabei verspricht sich die Ministerin neue Impulse auch für den Gesundheitsbereich in Brandenburg. Bestärkt wird sie in ihren Hoffnungen von HPI-Chef Meinel. Mit der neuen Fakultät werde es gelingen, "neue Spitzenforscher in die Region zu holen. Das stärkt den Wissenschaftsstandort in diesen wichtigen Zukunftsthemen." Sendung: Brandenburg aktuell, 03.04.2017, 19:30 Uhr