Der Brandenburger Landtag in Potsdam hat der Terroropfer von London und St. Petersburg mit einer Schweigeminute gedacht. Landtagspräsidentin Stark sagte zu Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch, der Landtag stehe hinter den Angehörigen und Freunden, die um die Todesopfer der Anschläge St. Petersburg London trauerten.



Auf der Tagesordnung des Parlaments stand am Mittwoch außerdem eine Rede der UN-Sonderbotschafterin und ehemaligen Gefangenen der Terrormiliz "Islamischer Staat", Nadia Murad, über traumatisierte Flüchtlinge. Sie will dafür werben, Traumatisierte aufzunehmen.

Am Montag waren infolge einer Bombenexplosion in der russischen Metropole 14 Menschen gestorben, Dutzende wurden verletzt. Ende März tötete ein Mann vier Menschen im Regierungsviertel von London.