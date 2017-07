Audio: Antenne Brandenburg | 24.04.2017 | Torsten Sydow

Seit 2010 an der Seite von SED-Opfern - Ulrike Poppe geht vorzeitig in Ruhestand

24.04.17 | 16:49 Uhr

Seit sieben Jahren ist Ulrike Poppe Beauftragte des Landes Brandenburg für die Folgen der SED-Diktatur. Bis 2018 sollte sie es bleiben, doch jetzt geht die Bürgerrechtlerin schon im August, aus gesundheitlichen Gründen.

Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Ulrike Poppe, scheidet vorzeitig aus dem Amt. Die 64-Jährige habe Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) gebeten, sie aus gesundheitlichen Gründen bereits im August dieses Jahres in den Ruhestand zu versetzen, teilte ihre Behörde am Montag mit.

Noch stärker an kommunistische Diktatur erinnern

Ursprünglich sollte ihre Amtszeit bis August 2018 dauern. Wie die frühere DDR-Bürgerrechtlerin angab, ist ihr die Entscheidung nicht leicht gefallen. Vordringliche Aufgabe müsse es künftig sein, Menschen, die noch heute unter den Folgen des DDR-Unrechts leiden, auch weiterhin zu helfen. Auch müsse die Erinnerung an die Zeit der kommunistischen Diktatur noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden, vor allem in den Bildungseinrichtungen, teilte Poppe mit. Mit ihrer Arbeit zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat sich Poppe seit März 2010 parteiübergreifend hohes Ansehen erworben. Dabei hat sie vielen tausend Menschen, die unter DDR-Unrecht litten, zur Seite gestanden. Zudem veröffentlichte ihre Behörde zahlreiche Informationsschriften zu Repression und Widerstand in der DDR.

Woidke dankt einer wichtigen "Ratgeberin"

Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), dankte der Stasi-Beauftragten für ihre jahrelange Tätigkeit. Die "Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur", so ihr etwas sperriger Titel, habe das Amt geprägt und die Debatte über die DDR-Geschichte entscheidend vorangebracht. Dabei habe sich Poppe als frühere Bürgerrechtlerin stets für eine faire und an Einzelschicksalen orientierte Aufarbeitung eingesetzt, sagte der Regierungschef. "In ihrer Funktion konnte sie auf die Erfahrungen ihres eigenen Lebens in der DDR zurückgreifen. Ulrike Poppe war mir in vielen Fällen eine wichtige Ratgeberin", so Woidke.



SPD, CDU und Grüne loben Poppe unisono

Großes Lob kam auch von Bündnis90/Die Grünen. Die Grünen-Fraktion im Landtag bedauere es "außerordentlich", dass Poppe ihre zweite Amtsperiode nicht zu Ende führen könne, teilte Fraktionschef Axel Vogel, am Montagnachmittag mit. Die Wirkung Ulrike Poppes für die Aufarbeitung des DDR-Unrechts sei "nicht hoch genug einzuschätzen", so Vogel. Poppe sei nie als "Stasi-Jägerin" aufgetreten - vielmehr sei es ihr darum gegangen, "aus dem Blick auf die Geschichte Lehren für die Zukunft zu ziehen".

Axel Vogel, Fraktionschef von Bündnis90/Die Grünen

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff erklärte, Poppe habe sich um Brandenburg verdient gemacht. Sie habe die "richtige Mischung aus Fingerspitzengefühl und Hartnäckigkeit" an den Tag gelegt. CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben sagte, Poppe habe dem Amt zu einer Bedeutung verholfen, die weit über die Landesgrenzen hinweg Wahrnehmung gefunden habe.

Abschied ein Jahr vor der Altersgrenze

Brandenburg war im Jahr 2009 das letzte ostdeutsche Bundesland, das eine Anlaufstelle für Männer und Frauen schuf, die unter der SED-Diktatur und Repressionen der Staatssicherheit gelitten hatten. Die Amtszeit von Poppe begann am 1. März 2010. Aufgaben der Behörde sind unter anderem die Beratung von Opfern, Bildung sowie Zusammenarbeit mit Verbänden und Gedenkstätten. Die Aufarbeitungsbeauftragte ist zudem für die Beratung ehemaliger DDR-Heimkinder zuständig. Nach ihren ersten sechs Jahren als Unrechtsbeauftragte sollte Poppe ab Dezember 2015 für weitere knapp drei Jahre tätig werden. Diese zweite Amtszeit sollte bis zum Eintritt in den Ruhestand am 31. August 2018 dauern. Nun will Poppe ein Jahr früher gehen.

Frühere Bürgerrechtlerin stand tausenden SED-Opfern zur Seite

Poppe, 1953 in Rostock geboren und in Hohen Neuendorf bei Berlin aufgewachsen, engagierte sich in den 80er-Jahren in mehreren DDR-Oppositionsgruppen, so zum Beispiel bei "Frieden und Menschenrechte" und "Demokratie Jetzt". 1983 wurde Ulrike Poppe zusammen mit Bärbel Bohley wegen des "Verdachts auf landesverräterische Nachrichtenübermittlung" verhaftet.



Mögliche Nachfolgerin: Maria Nooke

Proteste aus dem In- und Ausland bewirkten, dass sie nach sechs Wochen wieder freigelassen wurde. Nach der Wende gehörte Poppe auch zu den Teilnehmern des Zentralen Runden Tisches. Danach war sie Mitarbeiterin der DDR-Volkskammerfraktion von "Bündnis 90". Von 1992 bis zu ihrem Amtsantritt in Brandenburg am 1. März 2010 war Poppe als Studienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin tätig.

Maria Nooke als Nachfolgerin vorgeschlagen

Auch einen Vorschlag, wer ihre mögliche Nachfolgerin werden könne, hat Poppe schon gemacht und dabei den Namen von Maria Nooke ins Spiel gebracht. Nooke ist stellvertretende Direktorin der Stiftung Berliner Mauer und Leiterin der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. In den 80er-Jahren gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern des "Ökumenischen Friedenskreises", einer oppositionellen Gruppe in der Region Forst. Über die Nachfolge Poppes muss allerdings zuerst der Hauptausschuss des Brandenburger Landtags entscheiden.