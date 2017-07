Daten-Nerd will Ergebnis der Bundestagswahl besser vorhersagen

Ob Trump oder Brexit: Gleich mehrere Wahlen haben jüngst mit Ergebnissen überrascht, die vorher als unmöglich galten. Der Berliner Statistiker Marcus Groß glaubt, besser in die Zukunft blicken zu können als etablierte Meinungsforscher. Von Dena Kelishadi

Er hat errechnet, dass die FDP mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit in den Bundestag kommt. Außerdem sagt er, Angela Merkel bleibe zu 66,6 Prozent Kanzlerin, und die Wahrscheinlichkeit, dass es Martin Schulz wird, liege bei 33,6 Prozent. Groß behauptet, seine Ergebnisse seien besser als die von Allensbach, Forsa und anderen Meinungsforschungsinstituten. "Langfristig sind wir bis zu 15 Prozent besser", sagt er.

Glaubt man Marcus Groß - dem Zahlenliebhaber von INWT Statistics - wird die CDU bei der Bundestagswahl am 24. September 36 Prozent der Stimmen bekommen, die SPD 27 Prozent und die AFD 9 Prozent, genauso wie die Grünen und die Linke. Die FDP bekommt laut Groß 5 Prozent der Wählerstimmen. Es könnte also knapp werden für die Liberalen, wenn der Statistiker recht behielte. Aber Groß geht noch einen Schritt weiter.

Im Unterschied zu den klassischen Instituten bezieht Groß zusätzlich 4.000 Umfrage-Ergebnisse aus den vergangenen Jahrzehnten mit in seine Berechnungen ein. Das heißt: Er fertigt eine Meta-Analyse an und gewichtet die vorliegenden Zahlen sehr differenziert. Dabei schaut er zum Beispiel, wie viele Tage vor der Bundestagswahl ein Institut seine Umfragen veröffentlicht hatte und bewertet solche höher, die zeitlich näher am Datum einer Wahl liegen.

Das Hoch der SPD nach der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat sei womöglich nur vorübergehend. "Empirisch hat sich gezeigt", erklärt Groß, "dass sich solche kurzfristigen Trends im Laufe der Zeit wieder abschwächen und dass eine Partei zu ihrem langfristigen Trend wieder etwas zurückkehrt."