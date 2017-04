Der terrorverdächtige Bundeswehrsoldat Franco A. hat Medienberichten zufolge eine Liste mit möglichen Opfern geführt. Auf dieser Liste finden sich demnach auch Berliner.



So twitterte die Linken-Politikerin Anne Helm am Samstag, ihre Name finde sich auf der Liste des mutmaßlichen Rechtsterroristen. Sie sei vom Landeskriminalamt informiert worden. Laut "Bild" soll ein weiterer Berliner auf der Liste verzeichnet sein.