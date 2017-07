Rolf Berlin Donnerstag, 27.04.2017 | 16:55 Uhr

Doppeltes Unverstaendnis:

Ich selbst habe in den Neunziger Jahren auch am Campus Lichtenberg studiert und fand das Gebaeude voellig in Ordnung.

1) Ich verstehe nicht, wieso man den Bau seit acht Jahren verkommen laesst. War zum Beispiel unserem in Lichtenberg verwurzelten Senator Geisel all die Jahre nicht bewusst, was fuer ein brauchbarer Bau da in seinem Bezirk steht?

2) Ich verstehe nicht, warum hier schon wieder ein Neubau her muss: Warum sollen Gebauede, in denen seit Jahrzehnten Leute unterrichtet werden, ploetzlich nicht mehr dafuer taugen? Schulstadtrat Nuenthel kommt aus einer Waldbesitzer-Familie und hat Filosofie studiert. Da sollte ihm Nachhaltigkeit nicht nur ein Begriff, sondern vor allem Anliegen sein. Und ein Neubau bedeutet immer, dass Rohstoffe und Energie verballert werden, die im bestehenden Bau bereits enthalten sind. Billiger ist das nur deshalb, weil Zement und andere Baustoffe noch immer unterhalb ihrer realen Folgekosten verramscht werden.