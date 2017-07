Ralf Lipke Berlin-Charlottenburg Mittwoch, 26.04.2017 | 07:39 Uhr

Es ist nunmehr schon nur noch eine Randnotiz, wenn in Berlin Fehlplanungen und Verschwendung in Milliardenhöhe stattfinden. Wie kann man bei einer Planung eines Komplexes dieser Größenordnung die Praktiker nicht mit einbinden? In OPs arbeiten keine Architekten und Planungsbüros, sondern medizinisches Personal und die haben das Wissen, was gebraucht wird. Wenn bei OPs Material nicht zur Verfügung steht, sind Menschenleben bedroht, es führt im günstigsten Fall "nur" zu einer Verlangsamung der Heilung, was alleine schon schlimm genug wäre. Was wird die Nachbesserung kosten ?