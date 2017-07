Berliner Parlament verurteilt türkische Spionage <

Die mutmaßliche Spionagetätigkeit des türkischen Geheimdienstes in Berlin wirft auch im Abgeordnetenhaus weiter Fragen auf. Noch immer ist ungeklärt, warum Innensenator Geisel erst spät von der Liste erfahren hat, auf der 25 Berliner stehen.

Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, hat die Türkei wegen des mutmaßlichen Ausspähens von Deutschen scharf kritisiert. "Was die türkische Regierung vorhat, können wir nicht tolerieren", sagte Wieland zu Beginn der Parlamentssitzung am Donnerstag. Sie versuche, in der deutschen Gesellschaft Konflikte zu schüren, Misstrauen zu säen, Menschen einzuschüchtern und Angst zu verbreiten.