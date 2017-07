Die Frist zum freiwilligen Auszug ist Ende März verstrichen, jetzt droht dem sogenannten Kiezladen in der Neuköllner Friedelstraße 54 die Räumung. Dagegen wollen am Samstagabend linke und linksextreme Gruppen mit einem "Trümmertango" demonstrieren.

Mit einer Demonstration wollen linke und linksextreme Gruppen am Samstagabend ab 20 Uhr gegen die mögliche Räumung eines sogenannten Kiezladens in der Friedelstraße 54 in Berlin-Neukölln protestieren.

Zwangsräumungen kommen in Berlin häufig vor, noch dazu in Stadtteilen, in denen die Mieten exorbitant steigen. Auch der Verein im linken Szeneladen "Friedel54" in Neukölln muss gehen. Aber die Mieter wollen sich wehren – über rechtliche Mittel hinaus. Von Vanessa Klüber

Indirekt wird in einer Ankündigung im Internet auch zu Gewalt aufgerufen: "Tanzt den Trümmertango mit uns am 22.04 und behaltet den Rhythmus in den folgenden Wochen." Angemeldet sind zu dem Demonstrationszug von Friedrichshain durch Kreuzberg nach Neukölln laut Polizei 300 Menschen. Bei dieser Größenordnung sind heftigere Krawalle eher unwahrscheinlich. Sollten deutlich mehr Teilnehmer erscheinen, kann sich die Lage jedoch ändern. Allerdings ist es möglich, dass viele Mitglieder der linksradikalen Szene am Wochenende in Köln sind, um gegen den Bundesparteitag der AfD zu protestieren.

Die Berliner Demonstration zu der "Friedel54-Aktions-Woche" beginnt in der Eldenaer Straße in Friedrichshain und führt durch die Rigaer Straße, über die Oberbaumbrücke, durch den Görlitzer Park und die Friedelstraße zum Hermannplatz. Um den Treffpunkt der linksalternativen Szene in der Friedelstraße gibt es schon seit einigen Jahren Debatten.